Специя - Дженоа 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
26 Октября 2021, Вторник. 19:30 МСК. Серия А, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Дженоа, которое состоится 26 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|24.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2