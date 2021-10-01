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Специя - Дженоа 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
26 Октября 2021, Вторник. 19:30 МСК. Серия А, 10-й тур
СпецияДженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Дженоа, которое состоится 26 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
24.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Дженоа2 : 0Специя
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Специя1 : 2Дженоа

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