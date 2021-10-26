Милан - Торино 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Иван Юрич
История личных встреч
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 7
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 0
|17.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 0
|28.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|26.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|26.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 0