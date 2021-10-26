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Милан - Торино 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
МиланТорино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Торино0 : 7Милан
12.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Милан2 : 0Торино
17.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Милан1 : 0Торино
28.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Милан4 : 2 ДВТорино
26.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Торино2 : 1Милан
28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Торино2 : 0Милан
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Милан0 : 0Торино
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Торино1 : 1Милан
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Милан0 : 0Торино

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