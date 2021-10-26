Бабельсберг - РБ Лейпциг 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Карл Либкнехт (Потсдам, Германия), вместимость: 9254
26 Октября 2021, Вторник. 19:30 МСК. Кубок Германии 2021/2022, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бабельсберг - РБ Лейпциг, которое состоится 26 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии по футболу 2021/22, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бабельсберг
Бабельсберг
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Йорг Будер
|Джесси Марш