Боруссия Д - Ингольштадт 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Кубок Германии 2021/2022, 1/16 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Ингольштадт, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии по футболу 2021/22, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Ингольштадт 04
Ингольштадт
Главные тренеры
|Марко Розе
|Андре Шуберт
История личных встреч
|17.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|3 : 3
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|23.08.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 4