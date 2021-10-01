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Боруссия Д - Ингольштадт 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Кубок Германии 2021/2022, 1/16 Финала
БаварияИнгольштадт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Ингольштадт, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии по футболу 2021/22, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Ингольштадт 04
Ингольштадт
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Андре Шуберт
История личных встреч
17.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия Д1 : 0Ингольштадт 04
22.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Ингольштадт 043 : 3Боруссия Д
30.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия Д2 : 0Ингольштадт 04
23.08.2015 Германия - Бундеслига Тур 2 Ингольштадт 040 : 4Боруссия Д

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