Алания - Уфа 27 Октября прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
27 Октября 2021, Среда. 17:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Уфа, которое состоится 27 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Алексей Борисович Стукалов