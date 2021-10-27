Ротор - Ахмат 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
27 Октября 2021, Среда. 17:30 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Ахмат, которое состоится 27 октября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|3 : 1