КАМАЗ - Урал 27 Октября прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Октября 2021, Среда. 18:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Урал, которое состоится 27 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Владимир Ярославович Клонцак
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|25.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 30
|0 : 1
|18.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|2 : 3
|22.09.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 31
|1 : 1
|21.05.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 11
|1 : 1
|25.10.2009
|Россия - Первый дивизион
|Тур 38
|0 : 3
|27.06.2009
|Россия - Первый дивизион
|Тур 18
|1 : 1
|08.09.2008
|Россия - Первый дивизион
|Тур 32
|1 : 3
|18.05.2008
|Россия - Первый дивизион
|Тур 12
|2 : 1
|05.11.2007
|Россия - Первый дивизион
|Тур 44
|2 : 0
|31.03.2007
|Россия - Первый дивизион
|Тур 2
|2 : 1