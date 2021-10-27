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КАМАЗ - Урал 27 Октября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Октября 2021, Среда. 18:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия)
КамазУрал

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Урал, которое состоится 27 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Владимир Ярославович Клонцак
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
25.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 30 КАМАЗ0 : 1Урал
18.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Урал2 : 3КАМАЗ
22.09.2010 Россия - Первый дивизион Тур 31 Урал1 : 1КАМАЗ
21.05.2010 Россия - Первый дивизион Тур 11 КАМАЗ1 : 1Урал
25.10.2009 Россия - Первый дивизион Тур 38 Урал0 : 3КАМАЗ
27.06.2009 Россия - Первый дивизион Тур 18 КАМАЗ1 : 1Урал
08.09.2008 Россия - Первый дивизион Тур 32 Урал1 : 3КАМАЗ
18.05.2008 Россия - Первый дивизион Тур 12 КАМАЗ2 : 1Урал
05.11.2007 Россия - Первый дивизион Тур 44 Урал2 : 0КАМАЗ
31.03.2007 Россия - Первый дивизион Тур 2 КАМАЗ2 : 1Урал

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