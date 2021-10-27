Велес - Арсенал Тула 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Домодедово, Россия), вместимость: 6000
27 Октября 2021, Среда. 18:30 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Арсенал Тула, которое состоится 27 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Велес
Москва
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Артём Анатольевич Куликов
|Миодраг Божович