Торпедо - Ростов 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Лужники, Спортивный городок (Москва, Россия), вместимость: 2600
27 Октября 2021, Среда. 19:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо - Ростов, которое состоится 27 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Александр Генрихович Бородюк
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|20.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|22.11.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 1
|26.08.2008
|Россия - Первый дивизион
|Тур 29
|1 : 0
|05.05.2008
|Россия - Первый дивизион
|Тур 9
|0 : 2
|16.09.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 2
|08.04.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 1
|17.07.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
|13.03.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|3 : 1
|12.11.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|4 : 1
|13.03.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 4