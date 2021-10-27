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Кубань - Краснодар 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
27 Октября 2021, Среда. 19:30 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
КубаньКраснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Краснодар, которое состоится 27 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России: «Кубань» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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