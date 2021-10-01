Балтика - Химки 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Калининград (Калининград, Россия), вместимость: 35212
27 Октября 2021, Среда. 20:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Химки, которое состоится 27 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Химки
Химки
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 15
|0 : 1
|30.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|2 : 1
|15.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|3 : 3
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 34
|0 : 0
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 16
|1 : 0
|17.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 32
|1 : 0
|26.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 14
|0 : 0
|12.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|1 : 1
|17.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|1 : 2
|07.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 41
|1 : 1