Лестер - Брайтон 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Кубок Англии 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Брайтон, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Английской лиги по футболу 2021/22, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Грэм Поттер
История личных встреч
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 1
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0