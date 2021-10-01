Сток Сити - Брентфорд 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Кубок Англии 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Брентфорд, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Английской лиги по футболу 2021/22, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Томас Франк
История личных встреч
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|3 : 2
|18.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 0
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 0
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|3 : 1
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 1