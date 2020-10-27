Байер - Карлсруэ 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
27 Октября 2021, Среда. 19:30 МСК. Кубок Германии 2021/2022, 1/16 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Карлсруэ, которое состоится 27 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии по футболу 2021/22, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Кристиан Айхнер
История личных встреч
|11.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3 ДВ
|25.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|08.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 3
|16.02.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 2
|25.08.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0