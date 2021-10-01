Ницца - Марсель 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
27 Октября 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Марсель, которое состоится 27 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 03-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|3 : 0
|17.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 2
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 2
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|21.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 1
|01.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 4
|07.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 1
|11.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 2
|14.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1