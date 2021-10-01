Реал Мадрид - Осасуна 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
27 Октября 2021, Среда. 22:30 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Осасуна, которое состоится 27 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|01.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 0
|09.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 4
|25.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 0
|11.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 3
|10.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 3
|5 : 2
|26.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 35
|4 : 0
|16.01.2014
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|10.01.2014
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|14.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.