Бетис - Валенсия 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
27 Октября 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Валенсия, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 2
|29.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 1
|23.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 2
|28.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|07.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|2 : 2
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
|04.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
|15.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 6