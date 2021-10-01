Мальорка - Севилья 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
27 Октября 2021, Среда. 20:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Севилья, которое состоится 27 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|12.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|21.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 2
|10.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|09.01.2013
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|12.12.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 5
|22.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 2
|02.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|05.11.2011
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|09.04.2011
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 2
|21.11.2010
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 2