Сампдория - Аталанта 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
27 Октября 2021, Среда. 19:30 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Аталанта, которое состоится 27 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 0
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|03.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|15.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1