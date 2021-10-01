Ювентус - Сассуоло 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
27 Октября 2021, Среда. 19:30 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Сассуоло, которое состоится 27 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 3
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 3
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|7 : 0
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 3
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 2
|10.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 3
|3 : 1