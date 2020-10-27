Удинезе - Верона 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
27 Октября 2021, Среда. 19:30 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Верона, которое состоится 27 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
Главные тренеры
|Лука Готти
|Игор Тудор
История личных встреч
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 0
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|24.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 0
|28.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|18.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 1
|03.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
|14.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 2