Кальяри - Рома 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Рома, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Рома
Рим
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 4
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 0
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|16.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0