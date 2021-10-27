Эмполи - Интер 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Интер, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 1
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 2
|07.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|31.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 38
|4 : 3
|17.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|03.02.2008
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|01.09.2007
|Италия - Серия А
|Тур 2
|0 : 2