Лацио - Фиорентина 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 0
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 4
|26.12.2017
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|26.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|13.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 2