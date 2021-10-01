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Лацио - Фиорентина 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
ЛациоФиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
08.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Фиорентина2 : 0Лацио
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Лацио2 : 1Фиорентина
27.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Лацио2 : 1Фиорентина
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Фиорентина1 : 2Лацио
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Фиорентина1 : 1Лацио
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Лацио1 : 0Фиорентина
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина3 : 4Лацио
26.12.2017 Кубок Италии 1/4 финала Лацио1 : 0Фиорентина
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Лацио1 : 1Фиорентина
13.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Фиорентина3 : 2Лацио

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