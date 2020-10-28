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Рух Львов - Заря 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Октября 2021, Четверг. 19:00 МСК. Кубок Украины 2021/2022, 1/8 Финала
Рух ЛьвовЗаря

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух Львов - Заря, которое состоится 28 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины по футболу 2021/22, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Заря
Луганск
Главные тренеры
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
11.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 7 Рух В1 : 1Заря
03.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 Рух В0 : 2Заря
25.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7 Заря4 : 0Рух В

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