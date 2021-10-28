Металлист - Колос 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
28 Октября 2021, Четверг. 19:30 МСК. Кубок Украины 2021/2022, 1/8 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Колос, которое состоится 28 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины по футболу 2021/22, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист
Харьков
Колос
Ковалёвка