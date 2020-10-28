Наполи - Болонья 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
28 Октября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Марко Серра (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 28 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2
|25.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 3
|04.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 7
|17.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 1