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Наполи - Болонья 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
28 Октября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Серия А, 10-й тур
Главный судья: Марко Серра (Италия)
НаполиБолонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 28 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Наполи3 : 1Болонья
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Болонья0 : 1Наполи
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Болонья1 : 1Наполи
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 2Болонья
25.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Болонья3 : 2Наполи
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Наполи3 : 2Болонья
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Наполи3 : 1Болонья
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Болонья0 : 3Наполи
04.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Болонья1 : 7Наполи
17.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Наполи3 : 1Болонья

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