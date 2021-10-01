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Леванте - Атлетико 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
28 Октября 2021, Четверг. 22:30 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ЛевантеАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетико, которое состоится 28 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Франсиско Хавьер Перейра Мехия
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
20.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М0 : 2Леванте
17.02.2021 Испания - Примера Тур 2 Леванте1 : 1Атлетико М
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Леванте0 : 1Атлетико М
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 1Леванте
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Леванте2 : 2Атлетико М
13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М1 : 0Леванте
15.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Леванте
25.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Леванте0 : 5Атлетико М
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Леванте2 : 1Атлетико М
02.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М1 : 0Леванте
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Леванте» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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