Леванте - Атлетико 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
28 Октября 2021, Четверг. 22:30 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетико, которое состоится 28 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Франсиско Хавьер Перейра Мехия
|Диего Симеоне
История личных встреч
|20.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|17.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|23.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|04.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|15.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|25.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 5
|08.05.2016
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|02.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Леванте» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.