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Сельта - Реал Сосьедад 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
28 Октября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
СельтаРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Сосьедад, которое состоится 28 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
22.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Реал Сосьедад2 : 1Сельта
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Сельта1 : 4Реал Сосьедад
24.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Реал Сосьедад0 : 1Сельта
27.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Сельта0 : 1Реал Сосьедад
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Сельта3 : 1Реал Сосьедад
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала Реал Сосьедад2 : 0Сельта
26.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Реал Сосьедад2 : 1Сельта
01.11.2018 Кубок Испании 1/16 финала Сельта1 : 1Реал Сосьедад
21.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Реал Сосьедад1 : 2Сельта
19.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Сельта2 : 3Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Сельта» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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