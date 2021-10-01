Сельта - Реал Сосьедад 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
28 Октября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Сосьедад, которое состоится 28 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|22.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 4
|24.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|26.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
|21.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2
|19.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Сельта» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.