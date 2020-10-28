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Гранада - Хетафе 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
28 Октября 2021, Четверг. 21:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
ГранадаХетафе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Хетафе, которое состоится 28 октября 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
23.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Гранада0 : 0Хетафе
25.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Хетафе0 : 1Гранада
12.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Гранада2 : 1Хетафе
31.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Хетафе3 : 1Гранада
23.01.2016 Испания - Примера Тур 21 Гранада3 : 2Хетафе
30.08.2015 Испания - Примера Тур 2 Хетафе1 : 2Гранада
03.05.2015 Испания - Примера Тур 35 Хетафе1 : 2Гранада
21.12.2014 Испания - Примера Тур 16 Гранада1 : 1Хетафе
15.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Хетафе3 : 3Гранада
20.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Гранада0 : 2Хетафе

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