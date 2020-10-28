Гранада - Хетафе 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
28 Октября 2021, Четверг. 21:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Хетафе, которое состоится 28 октября 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|23.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 0
|25.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|12.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|31.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|23.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 2
|30.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 2
|03.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 2
|21.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|15.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 3
|20.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 2