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Зенит - Динамо Москва 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
29 Октября 2021, Четверг. 19:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
ЗенитДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо Москва, которое состоится 29 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит3 : 1Динамо М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М1 : 0Зенит
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 0Динамо М
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М0 : 2Зенит
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит2 : 0Динамо М
21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М1 : 0Зенит
08.07.2018 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2018 Зенит5 : 0Динамо М
18.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Зенит2 : 1Динамо М
10.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Динамо М0 : 0Зенит
21.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М0 : 3Зенит
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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