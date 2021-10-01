Хоффенхайм - Герта 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Октября 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Герта, которое состоится 29 октября 2021 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Паль Дардаи
История личных встреч
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 3
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 3
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 3
|14.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 0
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 3
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 1
|17.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|31.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 3
|30.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 0