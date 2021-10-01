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Хоффенхайм - Герта 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Октября 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
ХоффенхаймГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Герта, которое состоится 29 октября 2021 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Венгрия Паль Дардаи
История личных встреч
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Хоффенхайм2 : 1Герта
19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Герта0 : 3Хоффенхайм
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Хоффенхайм0 : 3Герта
26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Герта2 : 3Хоффенхайм
14.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Хоффенхайм2 : 0Герта
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта3 : 3Хоффенхайм
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Герта1 : 1Хоффенхайм
17.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Хоффенхайм1 : 1Герта
31.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта1 : 3Хоффенхайм
30.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 9 Хоффенхайм1 : 0Герта

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