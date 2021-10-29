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ПСЖ - Лилль 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
29 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
ПСЖЛилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лилль, которое состоится 29 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
01.08.2021 Суперкубок Франции Финал Лилль1 : 0ПСЖ
03.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ0 : 1Лилль
17.03.2021 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 0Лилль
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лилль0 : 0ПСЖ
26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль0 : 2ПСЖ
22.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ2 : 0Лилль
14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Лилль5 : 1ПСЖ
02.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 1Лилль
03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Лилль0 : 3ПСЖ
09.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ3 : 1Лилль

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