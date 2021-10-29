ПСЖ - Лилль 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
29 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лилль, которое состоится 29 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|01.08.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 1
|17.03.2021
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|22.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|5 : 1
|02.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 3
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 1