Днепр-1 - Минай 1 Ноября прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
1 Ноября 2021, Понедельник. 18:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Минай, которое состоится 01 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Минай
Минай
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Василий Васильевич Кобин
|Николай Владимирович Цымбал
История личных встреч
|24.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 0
|22.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 2