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Днепр-1 - Минай 1 Ноября прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
1 Ноября 2021, Понедельник. 18:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
Днепр-1Минай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Минай, которое состоится 01 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
Минай
Минай
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Украина Василий Васильевич Кобин
Украина Николай Владимирович Цымбал
История личных встреч
24.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 23 Днепр-13 : 0Минай
22.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 10 Минай3 : 2Днепр-1

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