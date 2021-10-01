Вулверхэмптон - Эвертон 1 Ноября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
1 Ноября 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 01 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 2
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|3 : 0
|01.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 3
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 2
|06.05.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 0
|19.11.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|09.04.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 3
|21.08.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1