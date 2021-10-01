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Вулверхэмптон - Эвертон 1 Ноября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
1 Ноября 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ВулверхэмптонЭвертон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 01 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
19.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон1 : 0Вулверхэмптон
12.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон1 : 2Эвертон
12.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон3 : 0Эвертон
01.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Эвертон3 : 2Вулверхэмптон
02.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Эвертон1 : 3Вулверхэмптон
11.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вулверхэмптон2 : 2Эвертон
06.05.2012 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вулверхэмптон0 : 0Эвертон
19.11.2011 Англия - Премьер-лига Тур 12 Эвертон2 : 1Вулверхэмптон
09.04.2011 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вулверхэмптон0 : 3Эвертон
21.08.2010 Англия - Премьер-лига Тур 2 Эвертон1 : 1Вулверхэмптон

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