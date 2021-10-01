Райо Вальекано - Сельта 1 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
1 Ноября 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Ла Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Сельта, которое состоится 01 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|11.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|4 : 2
|24.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|29.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 2
|3 : 0
|11.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 31
|6 : 1
|23.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 0
|06.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|10.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
|10.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 2