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Райо Вальекано - Сельта 1 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
1 Ноября 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Ла Лига, 12-й тур
Райо ВальеканоСельта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Сельта, которое состоится 01 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Сельта2 : 2Райо Вальекано
11.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Райо Вальекано4 : 2Сельта
24.01.2016 Испания - Примера Тур 21 Райо Вальекано3 : 0Сельта
29.08.2015 Испания - Примера Тур 2 Сельта3 : 0Райо Вальекано
11.04.2015 Испания - Примера Тур 31 Сельта6 : 1Райо Вальекано
23.11.2014 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано1 : 0Сельта
06.04.2014 Испания - Примера Тур 32 Райо Вальекано3 : 0Сельта
10.11.2013 Испания - Примера Тур 13 Сельта0 : 2Райо Вальекано
07.04.2013 Испания - Примера Тур 30 Сельта0 : 2Райо Вальекано
10.11.2012 Испания - Примера Тур 11 Райо Вальекано3 : 2Сельта

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