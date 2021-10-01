Болонья - Кальяри 1 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
1 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кальяри, которое состоится 01 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 2
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 0
|03.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 1
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|11.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1