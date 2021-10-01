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Болонья - Кальяри 1 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
1 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 11-й тур
БолоньяКальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кальяри, которое состоится 01 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Вальтер Маццарри
История личных встреч
03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Кальяри1 : 0Болонья
31.10.2020 Италия - Серия А Тур 6 Болонья3 : 2Кальяри
01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Болонья1 : 1Кальяри
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Кальяри3 : 2Болонья
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Болонья2 : 0Кальяри
06.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Кальяри2 : 0Болонья
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Кальяри0 : 0Болонья
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Болонья1 : 1Кальяри
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Кальяри1 : 1Болонья
11.09.2016 Италия - Серия А Тур 3 Болонья2 : 1Кальяри

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