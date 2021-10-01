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Спартак Москва - Ростов 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 13-й тур
Спартак МРостов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Ростов, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Португалия Руй Витория
Россия Виталий Витальевич Кафанов
История личных встреч
04.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов2 : 3Спартак М
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М0 : 1Ростов
01.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 1 Спартак М2 : 1Ростов
08.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Спартак М1 : 4Ростов
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Спартак М2 : 1Ростов
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов2 : 2Спартак М
26.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Ростов2 : 0Спартак М
14.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ростов2 : 1Спартак М
21.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 1 Спартак М2 : 1Ростов
30.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М0 : 1Ростов

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