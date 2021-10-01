Спартак Москва - Ростов 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Ростов, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Руй Витория
|Виталий Витальевич Кафанов
История личных встреч
|04.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 3
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|01.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|2 : 1
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 4
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 1
|20.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 2
|26.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|2 : 0
|14.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 1
|21.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|2 : 1
|30.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1