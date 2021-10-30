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Нижний Новгород - Локомотив 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
30 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
Нижний НовгородЛокомотив

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Локомотив, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Александр Анатольевич Кержаков
Германия Маркус Гисдоль

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