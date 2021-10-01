Краснодар - Крылья Советов 30 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|16.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|4 : 2
|07.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2019
|1 : 2
|06.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 0
|01.11.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|24.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 3
|05.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 1
|13.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|11.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|3 : 0