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Краснодар - Крылья Советов 30 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
КраснодарКрылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов0 : 0Краснодар
16.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар1 : 0Крылья Советов
15.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар4 : 2Крылья Советов
07.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Краснодар1 : 2Крылья Советов
06.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Краснодар1 : 0Крылья Советов
01.11.2018 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов1 : 2 ДВКраснодар
24.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 3Краснодар
05.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 1Крылья Советов
13.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Крылья Советов1 : 1Краснодар
11.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар3 : 0Крылья Советов

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