Химки - Урал 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Урал, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 2
|0 : 0
|12.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа C. Тур 2
|2 : 1
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|0 : 0
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|1 : 0
|19.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|5 : 2
|15.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|3 : 1
|11.09.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 29
|1 : 1