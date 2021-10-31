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Химки - Урал 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
ХимкиУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Урал, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Химки1 : 0Урал
12.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал3 : 1Химки
19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Урал1 : 3Химки
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. Тур 2 Урал0 : 0Химки
12.02.2019 Кубок ФНЛ Группа C. Тур 2 Урал2 : 1Химки
15.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Химки0 : 0Урал
17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Урал1 : 0Химки
19.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Урал5 : 2Химки
15.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Химки3 : 1Урал
11.09.2010 Россия - Первый дивизион Тур 29 Химки1 : 1Урал

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