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Уфа - Ахмат 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
31 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
УфаАхмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Ахмат, которое состоится 31 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
10.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Уфа3 : 0Ахмат
07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Ахмат1 : 0Уфа
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат3 : 1Уфа
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат0 : 1Уфа
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Уфа0 : 1Ахмат
17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Уфа0 : 1Ахмат
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат2 : 1Уфа
25.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат2 : 1Уфа
05.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Уфа3 : 2Ахмат
05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат0 : 1Уфа

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