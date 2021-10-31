Уфа - Ахмат 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
31 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Ахмат, которое состоится 31 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|3 : 0
|07.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 1
|17.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 1
|25.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 1
|05.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 2
|05.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1