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Арсенал Тула - Сочи 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
31 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 13-й тур
Арсенал ТулаДинамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Сочи, которое состоится 31 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Черногория Миодраг Божович
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Сочи4 : 0Арсенал
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Арсенал3 : 2Сочи
01.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Сочи1 : 2Арсенал
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Арсенал1 : 1Сочи
15.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 38 Арсенал0 : 1Сочи
07.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Сочи0 : 1Арсенал

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