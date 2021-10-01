Арсенал Тула - Сочи 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
31 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Сочи, которое состоится 31 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|4 : 0
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|3 : 2
|01.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 1
|15.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 38
|0 : 1
|07.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 1
|0 : 1