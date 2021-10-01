Мариуполь - Динамо Киев 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
30 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мариуполь - Динамо Киев, которое состоится 30 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Остап Миронович Маркевич
|Мирча Луческу
История личных встреч
|27.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 2
|05.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 0
|05.12.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 2
|24.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|3 : 0
|25.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 1
|18.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|2 : 1
|13.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|0 : 1
|11.11.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|4 : 0
|26.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 2
|04.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|1 : 1