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Мариуполь - Динамо Киев 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
30 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
МариупольДинамо Киев

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мариуполь - Динамо Киев, которое состоится 30 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
27.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала Мариуполь1 : 2Динамо К
05.05.2021 Украина - Премьер-лига Тур 25 Динамо К0 : 0Мариуполь
05.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 12 Мариуполь1 : 2Динамо К
24.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Динамо К3 : 0Мариуполь
25.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Мариуполь0 : 1Динамо К
18.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Динамо К2 : 1Мариуполь
13.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Мариуполь0 : 1Динамо К
11.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Динамо К4 : 0Мариуполь
26.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Мариуполь0 : 2Динамо К
04.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Динамо К1 : 1Мариуполь

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