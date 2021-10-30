Шахтёр - Десна 30 Октября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Десна, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Десна
Чернигов
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|14.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|4 : 0
|04.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|12.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|2 : 4
|06.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|3 : 2
|23.02.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|1 : 0
|22.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|0 : 1
|19.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|1 : 0
|25.07.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|0 : 2
|26.03.2014
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 2