Ингулец - Верес 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667
30 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Верес, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|23.04.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 26
|1 : 2
|13.09.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 9
|4 : 0