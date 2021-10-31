Металлист 1925 - Заря 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
31 Октября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Заря, которое состоится 31 октября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Заря
Луганск
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
|Виктор Анатольевич Скрипник