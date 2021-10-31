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Колос - Львов 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
31 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
КолосЛьвов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Львов, которое состоится 31 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Львов
Львов
Главные тренеры
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
20.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Львов0 : 2Колос
12.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Колос4 : 0Львов
14.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Львов3 : 2Колос
15.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Колос1 : 0Львов

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