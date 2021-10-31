Колос - Львов 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
31 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Львов, которое состоится 31 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Львов
Львов
Главные тренеры
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|20.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 2
|12.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|4 : 0
|14.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|3 : 2
|15.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|1 : 0