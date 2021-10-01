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Рух Львов - Александрия 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
31 Октября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 13-й тур
Рух ЛьвовАлександрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух Львов - Александрия, которое состоится 31 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
Украина Юрий Владимирович Гура
История личных встреч
02.05.2021 Украина - Премьер-лига Тур 24 Рух В2 : 1Александрия
28.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 11 Александрия0 : 0Рух В

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