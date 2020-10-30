Лестер - Арсенал 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
30 Октября 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Арсенал, которое состоится 30 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Микель Артета
История личных встреч
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 3
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|23.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 0
|22.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1
|09.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
|11.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 3
|26.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0